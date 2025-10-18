Alameda Hall apresenta tributo a Tim Maia neste sábado

Dica para os fãs do síndico mais famoso do Brasil: neste sábado (18), tem uma apresentação mais que especial da banda "Monallizza - Tributo a Tim Maia". Uma noite para não deixar ninguém parado do começo ao fim com os maiores sucessos do cantor e compositor, que passam de gerações e fazem sucesso até hoje.

O show será realizado no espaço Alameda Hall e contará com muita animação e hits como "Gostava Tanto de Você", "Me dê Motivo", "Azul da Cor do Mar", "Não Quero Dinheiro", "O Descobridor dos Sete Mares" e muitas outras.

Desde 2000 na estrada, a banda paulistana Monallizza é formada por Big Tiago (vocal), Bene Fugagnoli (baixo), Rafinha (guitarra), Adriano Carneiro (bateria), Mestre Carioca (percussão), Paulinho Carandina (sax alto) e Norival Trezenti (sax tenor).