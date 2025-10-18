Alameda Hall apresenta tributo a Tim Maia neste sábado

Dica para os fãs do síndico mais famoso do Brasil: neste sábado (18), tem uma apresentação mais que especial da banda "Monallizza - Tributo a Tim Maia". Uma noite para não deixar ninguém parado do começo ao fim com os maiores sucessos do cantor e compositor, que passam de gerações e fazem sucesso até hoje.
O show será realizado no espaço Alameda Hall e contará com muita animação e hits como "Gostava Tanto de Você", "Me dê Motivo", "Azul da Cor do Mar", "Não Quero Dinheiro", "O Descobridor dos Sete Mares" e muitas outras.
Desde 2000 na estrada, a banda paulistana Monallizza é formada por Big Tiago (vocal), Bene Fugagnoli (baixo), Rafinha (guitarra), Adriano Carneiro (bateria), Mestre Carioca (percussão), Paulinho Carandina (sax alto) e Norival Trezenti (sax tenor).
SERVIÇO
A apresentação será no sábado (18), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote).
Ingressos no Alameda ou no ingressosalameda.com.br. Estacionamento gratuito. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Marechal Rondon). Informações: 14 3321-5000.