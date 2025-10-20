A Oração de São Francisco de Assis é a esperança de paz no atribulado planeta Terra: "Senhor/ Fazei de mim um instrumento de vossa Paz/ Onde houver Ódio, que eu leve o Amor/ Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão/ Onde houver Discórdia, que eu leve a União/ Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé/ Onde houver Erro, que eu leve a Verdade/ Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança/ Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria/ Onde houver Trevas, que eu leve a Luz..." Que São Francisco de Assis nos ilumine com sabedoria e fraternidade, numa convivência pacífica e cristã.