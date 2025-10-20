Carlos Paulo Travain

Você permaneceu por algum tempo recluso em sua residência ao lado da inseparável companhia de Martha, a amada esposa.

A doença adquirida há algum tempo causou preocupação nos familiares e a necessidade de adaptar novos hábitos para manter a boa convivência com eles, sem mitigar ou perder as relações como bom chefe de família que sempre foi.

A carreira desenvolvida no Ministério Público, a julgar pela desenvoltura de seu trabalho nos autos era admirável, com a redação dos pareceres e manifestações sempre carregando uma pitada de humor, o que, a propósito, nele deixou sua marca. A veia humorista nasceu consigo revelando-se ao abordar um acontecimento na roda de amigos. Seu comentário ensejava risos de tal sorte que, visto por um estranho, não imaginaria ser você, Travain, o seu autor.