OPINIÃO

Carlos Paulo Travain

Por Alfredo Enéias Gonçalves d'Abril |
| Tempo de leitura: 1 min
Você permaneceu por algum tempo recluso em sua residência ao lado da inseparável companhia de Martha, a amada esposa.

A doença adquirida há algum tempo causou preocupação nos familiares e a necessidade de adaptar novos hábitos para manter a boa convivência com eles, sem mitigar ou perder as relações como bom chefe de família que sempre foi.

A carreira desenvolvida no Ministério Público, a julgar pela desenvoltura de seu trabalho nos autos era admirável, com a redação dos pareceres e manifestações sempre carregando uma pitada de humor, o que, a propósito, nele deixou sua marca. A veia humorista nasceu consigo revelando-se ao abordar um acontecimento na roda de amigos. Seu comentário ensejava risos de tal sorte que, visto por um estranho, não imaginaria ser você, Travain, o seu autor.

Foi no fórum de Bauru que nos conhecemos e cultivamos uma longeva amizade só interrompida com seu falecimento. Você, Travain, deixou registrados nos processos em que trabalhou junto à 1ª vara cível da comarca local, convincentes pareceres reveladores do amplo conhecimento do Direito.

Por um curto período, o substituí na Promotoria que titularizava e lia com satisfação tudo o que escrevia. Foram suas qualidades que conduziram-no ao cargo de procurador de Justiça e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo até se aposentar. Homem simples e atencioso, não tinha vaidade alguma, mas aqui cabe um reparo, seu bom gosto nos trajes convencionais para o trabalho revezando a variedade do vestuário com o serviço no fórum chamavam a atenção.

Sempre cuidadoso com a aparência, sequer parecia que ia nos deixar em breve. Ao vê-lo na urna funerária vestindo um costume bonito, completo, lembrança de sua única vaidade do passado que o acompanhou no presente, pensei: você, Travain, mantém a elegância até no repouso eterno.

