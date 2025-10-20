Adulteração de bebidas vira flagelo nacional

Num piscar de olhos, a adulteração de bebidas com a adição de metanol - um solvente industrial nocivo à saúde - tornou-se a grande preocupação brasileira. Embora os registros ainda sejam provisórios ou inconclusos, o surto já provocou o êxodo de frequentadores-consumidores nos bares, e o temor da população quanto à possibilidade de ingerir a substância venenosa. Até o sábado (05 de outubro) contabilizavam-se nacionalmente 225 casos confirmados ou suspeitos de intoxicação, a maioria deles em São Paulo (178), Pernambuco 13 casos e 3 mortes, Mato Grosso do Sul 6 casos 1 morte, Há casos suspeitos também no Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia.

Em São Paulo, a polícia conclui que a adulteração ocorre preferencialmente em fábricas de fundo de quintal, onde o metanol é utilizado diretamente ou para a lavagem de garrafas usadas na falsificação, adquiridas junto aos bares ou estabelecimentos onde as bebidas originais são consumidas. O governador Tarcísio de Freitas disse não haver ainda a confirmação de que a irregularidade seja cometida em associação com facções criminosas, como já se especulou. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação revela que o número de fábricas clandestinas de bebidas fechadas no País aumentou de 12 em 2020 para 80 no ano passado, com a tendência para que agora se amplie ainda mais devido ao cerco de fiscalização. Afirma-se que uma em cada cinco garrafas de uísque ou vodka vendida no Brasil é falsificada.

As autoridades, em seus respectivos postos, trabalham pela identificação da indústria de falsificação e identificação de seus responsáveis para, a partir da tipificação dos crimes, encaminhar os casos a inquérito e a processo judicial. Procura-se preferencialmente os esquemas de compra do metanol, as razões para o uso do produto no lugar do álcool etílico e, até, a regularidade no processo de fabricação da bebida, já que o setor é sujeito a fiscalização. Pensa-se, inclusive, na adoção de providências para que as garrafas usadas sejam quebradas para inviabilizar seu reaproveitamento e, principalmente, a contaminação.