Querido (a) Professor (a)

Quando pronunciamos a palavra professor vem na memória, de imediato, lembranças de diversos professores: ah quantas histórias!
Mestres: assim eram chamados e, por nossas vidas passaram, e de alguma forma nos marcaram.
Tem aquele professor, que nos alfabetizou, talvez com uma Cartilha Caminho Suave, mas atrás da Cartilha existia responsabilidade e muito amor.
Fizeram o principal: ensinar a ler, escrever, interpretar, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Enfim, aprender a leitura e as operações básicas, não só lá na escola, mas para toda vida.
Na minha memória tem a Dona Yolanda, Lucia, Terezinha, entre outras... e na sua? E os alunos? Sempre uniformizados e não havia tanta variedade de materiais e recursos. E o livro? A gente comprava usado, apagava para usar...mas isso pouco importava porque havia o principal a vontade de ensinar e a de aprender ou o pulso firme dos pais que não permitiam que os filhos faltassem a escola.
Algumas vezes um lápis ou uma borracha faltava... Ah também não era motivo para não ir a escola porque lá, o olhar doce existia e tão logo a mestre providenciava com todo carinho e cortesia. Falando em professor, também lembramos daqueles mais severos, como a Dona Mercedes de História, com sua atividade preferida: chamada oral, que causava pânico nos alunos! Mas, enfim, conseguimos aprender ou decorar Estados, Capitais, Continentes...
A professora Dona Neuza - de Matemática - com a explicação da regra de três, da trigonometria, da porcentagem... Meu Deus pra quê e como entender? E as notas: B , C -, D ...
Tenho um carinho por meus professores e alguns foram tão inspiradores que despertaram em mim o gosto pela leitura ao receber de presente o livro: "A Abelhinha Feliz", que guardo até hoje. Essa inspiração foi além, pois me despertou o desejo de ser uma professora. Quão importante é o papel de um professor em nossas vidas!
Enfim, tenho certeza que ao ler, você também lembrou de seus professores! E é com essa lembrança que te convido a homenagearmos - com respeito e gratidão - todos os professores que passaram em nossas vidas.
E nós, que fizemos da Educação nossa escolha como profissão?
Parabéns pelo nosso dia - 15 de Outubro - Dia dos Professores, que embora não sejam tão valorizados quanto deveriam e merecem, seguem construindo sonhos em tantas vidas que por suas mãos passam.