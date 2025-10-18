Festa à Fantasia volta com muita música, estilo e criatividade

Prepare a produção e a imaginação: a Festa à Fantasia está de volta a Bauru para sua 2ª edição, prometendo uma noite de diversão, música e muita originalidade. O evento acontece no próximo sábado (25), a partir das 21h, na Associação dos Cabos e Soldados.

Organizada pelo grupo "Só Cacarecos", esta edição contará com o som dos DJs Mauro Miranda e Paiva, que vão comandar a pista com repertórios variados — do pop ao eletrônico, passando por vários hits. Embora a fantasia não seja obrigatória, quem apostar na criatividade poderá sair premiado. As dez melhores produções da noite - avaliando criatividade, originalidade e apresentação - levam brindes-surpresa e, claro, o título simbólico de destaque da festa. Os convites antecipados custam R$ 20 e podem ser adquiridos com a promoter Simoni ou nos pontos de venda: Opsom Eletrônica (Araújo Leite, 6-58) e Casa dos Biscoitos — lojas 1 (Rodrigues Alves, 5-55) e 4 (Marcos de Paula Rafhael, 6-25).

Na portaria, sai por R$ 25. Reservas de mesa podem ser feitas com a compra de 4 convites. O evento é proibido para menores de 18 anos. O estacionamento custa R$ 10 (vagas limitadas). A Associação fica na rua Alves Seabra, 4-30.