'Casa, Comida & Alma Lavada' expõe o amor sem filtros

Entre meias pretas para dormir, DRs e juras de amor, o público de Bauru vai se reconhecer — e rir — com "Casa, Comida & Alma Lavada", comédia estrelada por Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, que sobe ao palco do Teatro Municipal no dia 13 de novembro, uma quinta-feira. A apresentação mergulha no relacionamento do casal 'Tânia Mara' e 'Luís Alberto' ao longo de vinte anos, retratando os altos e baixos do amor, segundo a divulgação.
A ideia é convidar o público a se identificar com as experiências da vida a dois. O casamento não é um estado constante de felicidade, mas um relacionamento dinâmico, que exige diálogo, paciência, empatia e adaptação ao longo do tempo, explica o texto de apresentação da peça ao público.
Isso é feito através de dinâmicas alternadas entre os pontos de cada intérprete sobre situações cotidianas, enquanto satirizam os defeitos e manias de cada um com diálogos separados e direcionados à plateia, informa a sinopse do evento.
Dividida em episódios, a história começa nos tempos de namoro, quando Tânia Mara fala romanticamente ao telefone com sua amiga sobre o seu namorado. À medida que avança para o casamento, a empolgação diminui e as conversas revelam uma visão menos entusiasmada.
Eventualmente, pequenas peculiaridades - como o hábito de Luís Alberto de usar meias pretas para dormir - se tornam motivo de desdém. O clímax da comédia teatral, entretanto, somente é alcançado quando os dois reconhecem a beleza de compartilharem uma mesma jornada juntos.
A "Casa, Comida & Alma Lavada" é realizada com apoio cultural de Intercity Bauru, Social Bauru, Pizza 430 Napoletana e Baby Buffalo Churrascaria. A promoção é de JC/JCNET e 94 FM. A realização de Rama Kriya Produções e a produção local é de Ferreira Eventos Culturais.
SERVIÇO
O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Ingressos à venda no site megabilheteria.com ou na Loja Roth (Getúlio, 2-10) com valores de entrada por R$ 100.
Meias-entradas válidas para professores e funcionários do quadro escolar, estudantes, clientes da Unimed com o cartão do plano de saúde, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhante.
Para quem doar um quilo de alimento não perecível na entrada do evento, o valor do ingresso diminui para R$ 60. Informações: (14) 99833-6199.