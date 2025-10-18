'Casa, Comida & Alma Lavada' expõe o amor sem filtros

Entre meias pretas para dormir, DRs e juras de amor, o público de Bauru vai se reconhecer — e rir — com "Casa, Comida & Alma Lavada", comédia estrelada por Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, que sobe ao palco do Teatro Municipal no dia 13 de novembro, uma quinta-feira. A apresentação mergulha no relacionamento do casal 'Tânia Mara' e 'Luís Alberto' ao longo de vinte anos, retratando os altos e baixos do amor, segundo a divulgação.

A ideia é convidar o público a se identificar com as experiências da vida a dois. O casamento não é um estado constante de felicidade, mas um relacionamento dinâmico, que exige diálogo, paciência, empatia e adaptação ao longo do tempo, explica o texto de apresentação da peça ao público.

Isso é feito através de dinâmicas alternadas entre os pontos de cada intérprete sobre situações cotidianas, enquanto satirizam os defeitos e manias de cada um com diálogos separados e direcionados à plateia, informa a sinopse do evento.