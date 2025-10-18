Bauru Basket estreia contra o Fla no Panela

Final de semana de estreia! Neste sábado (18), às 17h, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit abre sua caminhada no NBB Caixa 2025/2026 diante do Flamengo. A partida será realizada no ginásio Panela de Pressão, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e ESPN.

"Temos um longo campeonato pela frente. E não digo isso somente pela grande quantidade de equipes, mas sim pelo bom nível técnico dos elencos que foram apresentados. Acredito que o Flamengo está no pelotão de cima, junto com Minas e Franca, que são os times considerados favoritos. Mas do 4º ao 12º, o equilíbrio é muito grande. Então precisamos fazer bem nossa lição de casa, assim como fizemos nas duas últimas temporadas, para poder chegar bem e com confiança nos playoffs", destacou o técnico Paulo Jaú.

Depois de sofrer com desfalques no Campeonato Paulista e na Liga Sul-Americana, o comandante terá todas as peças do plantel à disposição para a estreia no nacional — incluindo o armador Vithinho Lersch, anunciado como reforço no início da semana.