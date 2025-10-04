4.ª Caminhada da Fé reúne milhares de peregrinos neste domingo

A devoção e a espiritualidade estarão em evidência, neste domingo (19), a partir das 6h, durante a 4.ª Caminhada da Fé, que parte da Facop/Fábrica de Barbantes, no Distrito Industrial, às margens da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), com destino ao Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru).

O evento, que tem como padroeiros Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, ambos celebrados neste mês de outubro, promete reunir uma multidão de fiéis em um percurso de cerca de 22 quilômetros pela chamada "estrada velha", que liga os dois municípios. As inscrições já terminaram.

Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a organização informa que contará com carros de apoio, ambulância, acompanhamento policial e o suporte da Defesa Civil de Agudos durante todo o trajeto. A orientação é para que os fiéis levem água, boné, protetor solar e calçado confortável.