4.ª Caminhada da Fé reúne milhares de peregrinos neste domingo

A devoção e a espiritualidade estarão em evidência, neste domingo (19), a partir das 6h, durante a 4.ª Caminhada da Fé, que parte da Facop/Fábrica de Barbantes, no Distrito Industrial, às margens da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), com destino ao Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru).
O evento, que tem como padroeiros Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, ambos celebrados neste mês de outubro, promete reunir uma multidão de fiéis em um percurso de cerca de 22 quilômetros pela chamada "estrada velha", que liga os dois municípios. As inscrições já terminaram.
Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a organização informa que contará com carros de apoio, ambulância, acompanhamento policial e o suporte da Defesa Civil de Agudos durante todo o trajeto. A orientação é para que os fiéis levem água, boné, protetor solar e calçado confortável.
TRADIÇÃO
O que começou como um simples ato de fé, em 2022, com cerca de 150 participantes, hoje se transformou em uma grande romaria regional, marcada pela união, esperança e espiritualidade. Em 2023, o número de peregrinos subiu para 500.
Em 2024, mais de 1.200 fiéis participaram da caminhada. A edição deste ano já registra mais de 2.500 inscritos, de 37 cidades de três diferentes estados, o que, segundo a organização, confirma o crescimento e a força espiritual do evento.
Ao longo dos anos, a comissão organizadora conta ter recebido inúmeros testemunhos emocionantes, como relatos de graças alcançadas, experiências de superação e momentos de intensa espiritualidade vividos durante a caminhada. "Cada história reforça o verdadeiro sentido do evento: fazer da jornada um encontro com Deus", ressalta, em nota.
FÉ QUE MOVE CORAÇÕES
Para o frei Ademir Sanqueti, diretor espiritual da Caminhada da Fé, a experiência é muito mais do que percorrer um trajeto. "Além de caminhar, rezamos, fazemos reflexões, meditações e orações do terço. O caminho é tão importante quanto o destino", destaca.
De acordo com ele, a motivação espiritual cresce a cada passo. "Durante a caminhada, o corpo sente o cansaço, mas o espírito se renova. Desde a oração inicial até a celebração eucarística e a bênção do Santíssimo, é possível sentir a emoção e a fé do povo de Deus", afirma.