Ministro André Mendonça recebe título de cidadão de Pederneiras

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Luiz de Almeida Mendonça foi homenageado com o título de Cidadão Pederneirense, em reconhecimento aos seus laços e à sua trajetória na cidade. A entrega oficial da honraria foi realizada na semana que termina, em Brasília, pelo vice-prefeito de Pederneiras, Joãozinho da Farmácia. A comitiva pederneirense presente no ato contou com os advogados Franciliano Baccar, Thaís Zimmerman Camargo Lima e Arthur Romani Baccar.

A homenagem foi proposta pelo Decreto Legislativo nº 012/2025, de autoria dos vereadores Nanci Aparecida de Oliveira, Edilson Domingos de Paula e Willian Fernandes Braga. Aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, a concessão do título celebra a ligação do ministro com o município, onde residiu na década de 1990, período em que seu pai trabalhou na agência do banco Banespa. A justificativa do projeto destaca ainda que André Mendonça possui familiares que vivem na cidade até hoje.

Na entrega, o vice-prefeito de Pederneiras expressou a satisfação do município. "É uma honra para Pederneiras reconhecer oficialmente um cidadão que, embora tenha nascido em outra localidade, tem profundas raízes em nossa terra e hoje ocupa uma das posições mais importantes da República. A trajetória do ministro André Mendonça é motivo de grande orgulho para todos nós, e esta homenagem, entregue em nome de toda a população pederneirense, celebra e fortalece os laços que ele sempre manteve com nossa cidade."