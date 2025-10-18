Crise hídrica de 20 anos revela falta de planos e de continuidade

A crise hídrica que castiga Bauru e se traduz em torneiras secas nas casas de milhares de moradores é um sintoma antigo de um problema enfrentado pela cidade há mais de duas décadas. Sem um planejamento sustentável capaz de garantir o pleno abastecimento à população, o município convive desde o início dos anos 2000 com racionamentos de água recorrentes, que se intensificaram ao longo do tempo e hoje expõem os claros sinais de esgotamento do Rio Batalha, responsável por atender 27% da população.

Os episódios de falta d'água começaram a se repetir a partir de 2001, durante a gestão do então prefeito Nilson Costa. De lá para cá, a combinação entre emergência climática e urbanização acelerada desacompanhada do devido investimento em infraestrutura de abastecimento consolidou uma crise que se tornou crônica.

O inverno de 2025 em Bauru, por exemplo, foi o mais seco dos últimos 25 anos, com apenas 21,9 milímetros de precipitação entre julho e setembro, volume insuficiente para recompor o nível do Batalha, manancial que abastece cerca de 100 mil moradores em mais de 90 bairros.