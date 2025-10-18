Pedalada Rosa estreia com caminhada na Getúlio Vargas

A avenida Getúlio Vargas vai ganhar ritmo e cor neste domingo (19). A tradicional Caminhada Rosa, símbolo de conscientização sobre o câncer de mama em Bauru, recebe neste ano um reforço sobre duas rodas: a primeira edição da Pedalada Rosa, evento que une esporte, saúde e empatia em um mesmo movimento.
A concentração está marcada para as 8h30, no quarteirão 16 da via, e promete transformar o dia em uma grande onda de boas energias. Ciclistas, caminhantes, famílias inteiras, crianças e até pets estão convidados a participar - tudo pelo incentivo ao diagnóstico precoce do câncer de mama e à valorização da vida.
Promovido pelas organizações Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), o evento vai muito além da prática esportiva. A programação inclui atrações musicais, sorteios, exames preventivos e espaços de autocuidado e autoestima para mulheres em tratamento oncológico.
"Mais do que uma pedalada, é um momento de celebração da vida e da força feminina", destaca Alaise Pinheiro, presidente das Amigas do Peito. "É bonito ver Bauru se unir em torno de uma causa que vai além da medicina - envolve afeto, informação e solidariedade."
Quem quiser entrar no clima rosa ainda pode garantir sua camiseta ou kit oficial. As camisetas das Amigas do Peito estão disponíveis no site www.amigasdopeito.com ou presencialmente na sede da ONG (rua Monsenhor Claro, 11-62) e nas Lojas Musa (Getúlio Vargas e Calçadão da Batista de Carvalho).
Já os kits do IQeB contam com estampa exclusiva da artista Isabela Oliveira e estão à venda pelo site ticketsports.com.br. Toda a renda será revertida para projetos que apoiam mulheres em tratamento oncológico - uma verdadeira corrente de amor e solidariedade sobre rodas.
Então já sabe: vista-se de rosa, pegue a bike ou o tênis e venha mostrar que prevenção e empatia podem, sim, andar - ou pedalar - lado a lado.
'Dia D' neste sábado
A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (18), das 8h às 17h, o 'Dia D' do Outubro Rosa em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). A ação é voltada ao acolhimento de mulheres por demanda espontânea, com o agendamento de mamografia, e a oferta de exames preventivos e orientações sobre saúde.O objetivo é ampliar a cobertura de exames preventivos e atender à demanda reprimida, garantindo que mais mulheres realizem os exames de rastreamento necessários.
A iniciativa também reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, duas das principais causas de morte entre as mulheres.
Durante o evento, serão oferecidos o agendamento de exames de mamografia, avaliação e inspeção das mamas e coleta de papanicolau. Mulheres que necessitarem de avaliação médica especializada serão encaminhadas ao Serviço de Orientação e Prevenção ao Câncer (SOPC). Além disso, será realizada a aplicação das vacinas dos calendários infantil e adulto para toda a população.