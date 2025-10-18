Pedalada Rosa estreia com caminhada na Getúlio Vargas

A avenida Getúlio Vargas vai ganhar ritmo e cor neste domingo (19). A tradicional Caminhada Rosa, símbolo de conscientização sobre o câncer de mama em Bauru, recebe neste ano um reforço sobre duas rodas: a primeira edição da Pedalada Rosa, evento que une esporte, saúde e empatia em um mesmo movimento.

A concentração está marcada para as 8h30, no quarteirão 16 da via, e promete transformar o dia em uma grande onda de boas energias. Ciclistas, caminhantes, famílias inteiras, crianças e até pets estão convidados a participar - tudo pelo incentivo ao diagnóstico precoce do câncer de mama e à valorização da vida.

Promovido pelas organizações Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), o evento vai muito além da prática esportiva. A programação inclui atrações musicais, sorteios, exames preventivos e espaços de autocuidado e autoestima para mulheres em tratamento oncológico.