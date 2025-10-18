Do Altar ao Alvo: a queda do respeito à Classe Médica

Sempre acreditei que ser médico era mais do que exercer uma profissão — era um chamado. Durante muito tempo, o médico foi visto como uma figura de confiança, alguém que carregava em si a esperança de cura e o enfrentamento da morte. As pessoas nos olhavam com respeito, até reverência. Era comum que se enxergasse no médico uma espécie de guardião da vida, um símbolo de entrega e vocação. Quantas vezes deixamos de estar com nossas famílias, quantas noites viramos à beira de um leito — e ainda assim, sentíamos que valia a pena, pois havia reconhecimento e gratidão.

Mas o tempo mudou — e com ele, mudou também o olhar da sociedade. Hoje, percebo com tristeza o quanto o respeito pela classe médica se desgastou. O ensino médico, que deveria ser o alicerce da excelência, enfraqueceu. Multiplicam-se escolas sem critérios rigorosos, que formam profissionais sem o preparo necessário. A exigência cedeu lugar à pressa. A vocação deu espaço ao imediatismo. E o sistema de saúde, fragilizado e, muitas vezes, desonesto, contribui para aprofundar essa ferida.

A consequência é clara: a confiança se perdeu. O médico, antes visto como pilar de respeito, tornou-se alvo de desconfiança e, por vezes, de hostilidade. A sociedade passou a nivelar todos por baixo, ignorando que muitos ainda mantêm viva a chama do compromisso ético, do cuidado humano e da verdadeira dedicação ao paciente.