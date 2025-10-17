Homem passa mal, recebe ajuda, mas morre na Nações em Bauru

Um homem de 43 anos morreu após passar mal dentro de um carro, por volta das 15h30 desta sexta-feira (17), na quadra 20 da avenida Nações Unidas, em Bauru. Ele estava a trabalho e foi socorrido por um colega, que parou o veículo ao perceber o mal súbito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, um enfermeiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviaram duas viaturas cada.

Os profissionais tentaram reanimar o homem por cerca de 40 minutos, mas o óbito foi confirmado no local. O trânsito ficou bloqueado por aproximadamente uma hora, e o número de viaturas chamou a atenção de curiosos e motoristas que passavam pela avenida.