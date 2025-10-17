Compra de prédio de casa de eventos pela Câmara gera polêmica

Pirajuí - Aprovação recente de projeto de lei que autoriza a Câmara Municipal de Pirajuí (56 quilômetros de Bauru) a adquirir, por R$ 2,2 milhões, um novo imóvel para abrigar a sua sede vem gerando polêmica na cidade. Parte da população questiona o valor elevado do prédio, onde funciona uma casa de eventos, e que precisará de algumas adaptações. O Legislativo justifica que a mudança é necessária em razão da falta de estrutura da atual Casa de Leis, que não comporta grande público e não conta com estacionamento, e que ela tem como objetivo oferecer um melhor atendimento à população.

Hoje, a Câmara funciona em imóvel próprio, que também abriga instituição bancária, no Centro. Segundo a Mesa Diretora, o local apresenta "sérias limitações físicas e estruturais, que comprometem o desempenho das atividades institucionais", não tem estacionamento próprio e não permite adequações significativas. "O imóvel possui apontamentos e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público, principalmente em relação à segurança e à adequação do espaço", diz, em nota.

"Embora possui projeto para laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), as condições para finalização e obtenção final do laudo apresenta restrições importantes quanto à capacidade de público, impondo limites ao número de pessoas que podem permanecer no local. Em eventos de maior porte, como a cerimônia de posse no início deste ano, foi necessário instalar telão na área externa para que os munícipes pudessem acompanhar, devido à impossibilidade de acomodar todos no interior do prédio", completa.