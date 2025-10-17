Homem morre em calçada movimentada de Bauru

Um homem de 53 anos morreu, nesta sexta-feira (17), na quadra 11 da avenida Cruzeiro do Sul, em Bauru. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado por populares.

Segundo informações preliminares, a vítima aparentava estar em situação de rua. Trabalhadores de estabelecimentos próximos relataram tê-lo visto circulando pela região na manhã de hoje e também na noite de quinta-feira (16).

A presença do corpo na calçada chamou a atenção de quem passava pelo local, especialmente após ser coberto por uma manta de alumínio.