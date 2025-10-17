Livro 'O gato que lê' tem lançamento em Bauru com os autores

“O gato que lê”, livro de Alex Andrade com ilustrações de Chris Tragante, é o novo lançamento infantil da Editora Mireveja, que acontece dia 19 de outubro, a partir das 15h, na Casa Angá (Rua 13 de Maio, 13-45). Durante o lançamento haverá contação de histórias com Alex Andrade; bate papo com os autores com mediação da jornalista Giovana Franzolin (Grandes Livrinhos/Rádio Câmara); oficina de carimbos com Chris Tragante e sessão de autógrafos.

O livro conta as peripécias de um gato que aproveita o momento em que todos de casa estão dormindo para viver grandes aventuras literárias. A partir daí, temos um mergulho no universo da leitura, da literatura e da imaginação, numa história repleta de referências para pais, mães e para as crianças. “A ideia é justamente mostrar a importância da leitura para as infâncias, abrindo uma porta para esse mundo divertido e extremamente necessário nos dias de hoje, quando estamos inundados pelas telas e streamings. E, nesse sentido, o livro não tem limites, pois traz uma dezena de referências literárias e imagens inspiradoras. Basta procurar com cuidado e vai achar muita coisa”, diz Alex Andrade, que está em seu 17º livro publicado, a maioria deles para a infância. Alex destaca ainda que, durante a produção do livro, tomou-se cuidado para não ter um foco único na literatura europeia ou do norte global, valorizando livros brasileiros e personagens do nosso folclore. “Nossa cultura é muito rica, e montamos pro gato que lê uma estante bem diversa”, completa Alex.

Nas ilustrações, o destaque está nas técnicas usadas por Chris Tragante. A ilustradora utilizou carimbos e colagem digital para dar ao livro um aspecto, podemos dizer, concreto, pois alguns desenhos trazem, nos detalhes, “recortes” dos livros citados. Olhando com atenção, é fácil perceber, por exemplo, que os peixinhos sob a baleia Moby Dick são compostos da própria obra, que a ilustradora fez em forma de colagem; o mesmo acontece com a torre da Rapunzel e com a capa da personagem Cuca. Assim, o livro também se torna uma brincadeira, na medida que nos leva a buscar detalhes escondidos. “Além disso, muitos detalhes das ilustrações são carimbos de letras – um olho fechado pode ser um U, os narizes podem ser um J, entre outras brincadeiras”, diz Chris Tragante.