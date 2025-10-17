Gerente do tráfico cai em Bauru com “lucro” e pedras de crack

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (17), um homem de 33 anos apontado como gerente de um ponto de tráfico de drogas no Jardim Silvestre, em Bauru. Com ele, foram apreendidos R$ 2.159 em espécie, dois celulares da marca Motorola e uma quantidade expressiva de pedras brutas de crack.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, segundo o boletim de ocorrência.

Com base nas informações, a PM se dirigiu ao endereço indicado. No local, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola, arremessando-a ao chão antes de correr para dentro de um imóvel ao perceber a aproximação da viatura, informa a corporação.