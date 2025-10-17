Meu encontro com Hosmany Ramos: escritor da Gallinard

Prestes a lançar sua autobiografia, Hosmany Ramos chega aos 80 anos de vida preso no Complexo Penitenciário de Itajaí, em Santa Catarina. Em dezembro de 2024, ele foi condenado a pouco mais de dez anos de cadeia por tentativa de homicídio e falsa identidade — acusações que ele nega. O novo processo o levou de volta ao cárcere depois ter quitado a dívida com a Justiça em 2016, após passar mais de três décadas na prisão. Naquela época, a liberdade parecia ser definitiva. Hosmany até viajou à Noruega para rever o único filho, além do neto que ainda não conhecia. Passou o Natal em família. Ligou-me para contar a novidade e fizemos uma reportagem exclusiva. Depois de retornar ao Brasil, virou youtuber e retomou sua carreira de cirurgião plástico. Seus dias de cidadão livre, no entanto, duraram apenas oito anos.

Tendo se tornado escritor em uma penitenciária de segurança máxima, Hosmany disse certa vez: “A Literatura é a arte do sofrimento”. Parecia convencido de compartilhar o destino de grandes escritores que também passaram pela prisão: “Graciliano Ramos, Jean Genet, Oscar Wilde, Dostoievski, Máximo Gorki... Nós temos um cordão umbilical semelhante, ou seja, a Literatura também do sofrimento prisional.”

Excluindo a autobiografia, ainda não publicada, Hosmany escreveu oito livros na cadeia. Quatro deles foram publicados pela editora Geração Editorial. O mais recente, lançado em maio de 2009, é O Goleador. Um romance no qual ele conta o submundo da máfia do futebol.