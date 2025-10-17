Leitura, sempre

Leitura é condição sine que non para que possamos aprender, adquirir cultura, para que saibamos falar e escrever, para que tenhamos uma vida mais digna e plena. Porque sem saber ler, não podemos estudar e se não estudarmos, como termos uma profissão, um trabalho que nos possibilite uma vida decente?

Nos, brasileiros, ainda lemos pouco, infelizmente. Por uma série de razões das quais já falei em outros textos. Mas existem professores do primeiro grau que, apesar do conteúdo programático cada vez mais apertado do nosso ensino fundamental e também médio, imposto pela educação oficial, fazem um trabalho fenomenal, conseguindo incutir o gosto pela leitura em seus alunos.

Então, além de ser de primordial importância que as crianças convivam com livros desde a mais tenra infância, o fato de o estudante ter um professor ou professora que se preocupa com o hábito de ler de seus alunos completa um cenário que é ideal para termos jovens e adultos que gostem de ler. E que gostem de estudar, portanto, que gostem de adquirir conhecimento.