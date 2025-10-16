Projeto ‘Um Canto no Botânico’ recebe show ‘Natureza em Melodias'

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (19), às 10h, a terceira apresentação da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, com o show ‘Natureza em Melodias’, da dupla Lizeth e Wal. A entrada é gratuita. O projeto ‘Um Canto no Botânico’ tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.

O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, com a dupla Lizeth e Wal, e a participação especial de Paulo Del Nery. Os músicos prometem um momento especial de harmonia e bem-estar em meio à natureza, com um repertório cuidadosamente selecionado, recheado de música popular brasileira. Canções como ‘Sá Marina’, ‘Andanças’, ‘Semente do Amor’, ‘Andar com Fé’, ‘Moça Bonita’ e outras composições consagradas vão embalar o público com boas energias e emoção.

O Projeto ‘Um Canto no Botânico’ é uma realização do Jardim Botânico Municipal de Bauru e tem o apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas no Centro de Visitação do Jardim Botânico.