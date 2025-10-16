Projeto ‘Um Canto no Botânico’ recebe show ‘Natureza em Melodias'

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (19), às 10h, a terceira apresentação da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, com o show ‘Natureza em Melodias’, da dupla Lizeth e Wal. A entrada é gratuita. O projeto ‘Um Canto no Botânico’ tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.
O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, com a dupla Lizeth e Wal, e a participação especial de Paulo Del Nery. Os músicos prometem um momento especial de harmonia e bem-estar em meio à natureza, com um repertório cuidadosamente selecionado, recheado de música popular brasileira. Canções como ‘Sá Marina’, ‘Andanças’, ‘Semente do Amor’, ‘Andar com Fé’, ‘Moça Bonita’ e outras composições consagradas vão embalar o público com boas energias e emoção.
O Projeto ‘Um Canto no Botânico’ é uma realização do Jardim Botânico Municipal de Bauru e tem o apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas no Centro de Visitação do Jardim Botânico.
MÚSICOS
Lizeth e Wal
A dupla atua há mais de 30 anos no cenário musical, construindo uma carreira dedicada à arte e à produção musical. Foram os fundadores do grupo Diet Band, com o qual se apresentaram em diversas cidades e participaram de importantes projetos culturais. Posteriormente, criaram a Banda Mel e Pimenta, com uma proposta vibrante e eclética, voltada a repertórios dançantes.
Paralelamente, fundaram o Nosso Studio Produções, empresa voltada à criação e produção de trilhas e áudios publicitários. O estúdio mantém-se ativo e reconhecido pela qualidade de seus trabalhos. Ambos possuem sólida formação musical. Lizeth é formada pela USC e pelo Conservatório Dramático e Musical ‘Dr. Carlos de Campos’ de Tatuí, enquanto Wal também é egresso do mesmo conservatório. Atualmente, Lizeth ministra aulas de iniciação musical e canto, além de atuar em gravações de jingles e locuções. Wal, por sua vez, continua desenvolvendo projetos no estúdio e realiza parcerias em diversas formações musicais.
Paulo Del Nery
Músico catedrático, formado em docência e com diversas especializações, estudou bateria por muitos anos com a renomada Lilian Carmona. Possui experiência em diferentes formações musicais, atuando em estilos como chorinho, MPB, jazz, rock, entre outros. Reconhecido em Bauru, consolidou sua trajetória como referência no ensino e na prática musical.
PROGRAMAÇÃO
Confira a programação completa da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, até o final deste ano.
19/10 – Show ‘Natureza em Melodias’, com Lizeth, Wal e Paulo Del Nery – MPB
16/11 – Show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, com Ju Queiroz, Adriano Martins e Israel Felipe - Samba, Bossa Nova e MPB
07/12 – Show de encerramento ‘Paulo Maia e Convidados’, com Paulo Maia, Anderson de Paula e Denise Amaral – MPB