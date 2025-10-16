Os sinais da economia

Dois importantes setores da economia brasileira, o de serviços e o varejo, vieram com números modestos no primeiro mês do terceiro trimestre deste ano, ou seja, em agosto, último dado disponibilizado pelo IBGE.

O volume de serviços cresceu 0,1% em agosto frente ao mês de julho, enquanto o varejo cresceu 0,2% no mesmo período.

Mesmo os serviços continuando no campo positivo e o varejo mudando de direção, pois vinha apresentando resultados negativos, os volumes são modestos. Isso demonstra que a economia não segue no ritmo desejado.