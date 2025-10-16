Um grito poético sobre o colapso global e a nossa cumplicidade

Uma sangrenta Segunda Guerra Mundial envolta em delírios genocidas, dores e destruição, e as incertezas políticas em seu próprio país, inspirou um poeta a expressar os medos, dúvidas e angústias humanas na figura de um homem comum.

Era José! Mas poderia ser Joseph, Josef, Yosef, Yusuf, Iosif, Giuseppe e mesmo tantas e tantas Marias, todos perdidos diante de um mundo em transformação.

Este sentimento de impotência, solidão, ausência de rumo foi descrito poeticamente por Drummond há mais de 80 anos, mas poderia ser endereçado aos dias atuais.