Bauru: inquilino é preso suspeito de tentar matar dono de imóvel

Um homem de 23 anos que alugava uma residência no Jardim Eldorado, em Bauru, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (15), suspeito de tentar matar com uma faca o proprietário do imóvel, de 49 anos. Ele usou a mão para se defender de um golpe que tinha como destino o seu pescoço, deslocando a lâmina do cabo, e evitando novas facadas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, o filho da vítima procurou o plantão policial, por volta das 14h15, dizendo que seu pai havia sido esfaqueado pelo homem que aluga a casa de propriedade da família. Ferido na mão esquerda, ele foi socorrido e conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde passaria por procedimento cirúrgico.

O delegado plantonista foi até a unidade de saúde para conversar com o paciente, que relatou ter sido atacado pelo inquilino com a faca após ser chamado por ele para, supostamente, resolver um problema de falta de água na residência. De acordo com o relato do dono do imóvel, o suspeito disse que o mataria pelo fato de ele ter "mexido" com a sua companheira.