‘(A)Mostra Popular' traz danças regionais para o Sesc Bauru

Dança, cantos e tradição em uma única programação. Essa é a proposta do projeto “(A)Mostra Popular” do Sesc Bauru que reúne apresentações de diferentes manifestações artísticas e localidades. As atividades acontecem de 18 a 23 de outubro, são gratuitas e abertas ao público em geral.

Pensando na diversa e vasta cultura popular brasileira, a (A)Mostra Popular une memória e contemporaneidade e promove o contato e o diálogo com mestres de múltiplas festividades, tais como maracatu, coco e cavalo marinho pernambucano.

Confira a programação da (A)Mostra Popular 2025 do Sesc Bauru: