‘(A)Mostra Popular' traz danças regionais para o Sesc Bauru

Dança, cantos e tradição em uma única programação. Essa é a proposta do projeto “(A)Mostra Popular” do Sesc Bauru que reúne apresentações de diferentes manifestações artísticas e localidades. As atividades acontecem de 18 a 23 de outubro, são gratuitas e abertas ao público em geral.
Pensando na diversa e vasta cultura popular brasileira, a (A)Mostra Popular une memória e contemporaneidade e promove o contato e o diálogo com mestres de múltiplas festividades, tais como maracatu, coco e cavalo marinho pernambucano.
Confira a programação da (A)Mostra Popular 2025 do Sesc Bauru:
Show Brincante – Encontro das Águas
Com Coco das Muié
O espetáculo conduz o público por um mergulho sonoro que flui entre os ritmos vibrantes do coco, maracatu, baião e funk. Com foco no protagonismo feminino dentro das tradições afro-indígenas brasileiras, o show é uma celebração da cultura e da ancestralidade. Uma experiência que convida a cantar, dançar, brincar e se reconectar com as raízes que ecoam na música e na história do nosso povo.
Dia 18. Sábado. 16h30.
Grátis. Livre.
Intervenção | Tombo e Trupé, o Cavalo Marinho Pernambucano
Com Boi da Garoa e Mestres do Cavalo Marinho Pernambucano O capitão Marinho dá uma grande festa para homenagear os Santos Reis do
Oriente e contrata Mateus e Bastião, os palhaços da brincadeira, para tomar conta da festa. A Galantaria apresenta o grande baile e durante toda a noite muitas figuras aparecem, a festa termina com a presença do Boi para alegria de todos, que dançam os cocos de despedida no terreiro.
Dia 19. Domingo. 15h.
Grátis. Livre.
Oficina | A Dança do Cavalo Marinho
Com Boi da Garoa e Mestres do Cavalo Marinho Pernambucano
Nesta oficina, os participantes vivenciam a dança do cavalo marinho, seguindo o
roteiro da brincadeira, iniciando com o aprendizado do jogo do Mergulhão, os trupés e as manobras da dança dos arcos, tudo acompanhado de música ao vivo.
Dia 21. Terça. 19h às 21h30.
Grátis. Inscrições on-line. A partir de 12 anos.
Oficina | Dramaticidade das Figuras do Cavalo Marinho
Com Boi da Garoa e Mestres do Cavalo Marinho Pernambucano
A atividade propõe contato com o enredo e as figuras que compõem a brincadeira, sua corporeidade e poéticas específicas. Análise e experimentação de máscaras e jogo cênico.
Dia 22. Quarta. 19h às 21h30.
Grátis. Inscrição on-line. A partir de 12 anos.
Oficina | Palhaçaria Popular: Mateus e Bastião
Com Boi da Garoa e Mestres do Cavalo Marinho Pernambucano
Esta oficina aborda os “donos” da brincadeira, Mateus e Sebastião. Os participantes praticam as movimentações características dos personagens, suas corporeidades, loas especificidades das interações com o público e com as outras figuras da brincadeira do Cavalo Marinho.
Dia 23. Quinta. 19h às 21h30.
Grátis. Inscrições on-line. A partir de 12 anos.
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-
1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou
pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
