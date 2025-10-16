Biblioteca Rodrigues de Abreu recebe escritora Luciany Aparecida

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, convida o público para um encontro especial com a escritora Luciany Aparecida, autora do romance ‘Mata Doce’. O evento será realizado nesta sexta-feira (17), às 19h, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. O encontro é realizado através do edital Viagem Literária do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB).

O Programa Viagem Literária, criado em 2008, é uma iniciativa da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a SP Leituras, que tem como objetivo aproximar o público do universo literário, promovendo o acesso à leitura e o contato direto com escritores e contadores de histórias. A ação seleciona bibliotecas municipais para sediar encontros, oficinas e rodas de conversa, fortalecendo o papel das bibliotecas como espaços culturais e de formação cidadã.

Luciany Aparecida, nascida em 1982 no Vale do Rio Jiquiriçá, na Bahia, é doutora em Letras e pesquisadora nas áreas de memória, raça e identidade. Seu romance ‘Mata Doce’ (Editora Alfaguara, 2023) foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 e finalista do Prêmio Jabuti, consolidando seu nome como uma das principais vozes da literatura afro-brasileira contemporânea. A obra mescla realismo e elementos fantásticos para retratar a trajetória de Maria Teresa - ou Filinha - uma mulher negra que atravessa nove décadas de transformações sociais e pessoais em uma comunidade rural marcada por ancestralidade e resistência.