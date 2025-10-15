Bauru vira palco do Hip Hop paulista; VÍDEO

De hoje (15) até o próximo domingo (19), Bauru recebe a Semana do Hip Hop Origens / Circuito Paulista de Hip Hop 2025, um dos maiores eventos de cultura urbana do país, com atividades 100% gratuitas que unem arte, educação, cidadania e transformação social.
Com uma programação que abrange escolas, praças, centros culturais e o Teatro Municipal, o evento traz oficinas educativas, batalhas de rima, slam, shows, skate, graffiti, exposições, DJs e lançamento de documentário sobre os 15 anos da Semana do Hip Hop.
Quarta-feira (15)
Nesta quarta-feira (15), a abertura da Semana do Hip Hop Origens será nas escolas, com o projeto Hip Hop Kids, levando os cinco elementos da cultura (Rap, DJ, Breaking, Graffiti e Conhecimento) a crianças e adolescentes da Wise Madness e da Casa do Garoto, durante o período da manhã e da tarde.
A primeira noite de programação traz a Troca de Folhinhas e a Batalha de Tags, encontros tradicionais entre grafiteiros, que trocam desenhos, estilos e assinaturas. A atividade celebra a arte de rua como diálogo e identidade visual do Hip Hop, fortalecendo o intercâmbio artístico entre gerações e regiões. A entrada é gratuita e toda comunidade está convidada.
Quinta-feira (16)
No período da tarde, as oficinas Kids serão no Jardim Europa, no Instituto Social São Cristóvão (INSCRI), ampliando o alcance do projeto com foco na educação, cultura e inclusão social. Para abrilhantar a noite de quinta-feira, o Teatro Municipal de Bauru se transforma em palco de celebração da cultura urbana com o Rap Hour, evento que marca o lançamento do documentário especial “Semana do Hip Hop – 15 Anos Bauru”.
A programação reúne performances potentes de Betin MC (@betinmc), Moonh Beats (@moonhbeats) e o comando das pick-ups do talentoso DJ Ding (@djding_oficial), num encontro que promete muita energia, rima e representatividade.
E para encerrar, o Slam Mentes Livres toma conta do palco com poesias intensas e performances de até três minutos — os quatro melhores poetas da noite garantem presença nas intervenções do encerramento do Circuito Paulista de Hip Hop.
Sexta-feira (17)
A sexta-feira a Semana Hip Hop Origens chega com uma energia única, unindo formação, cultura e celebração em dois momentos imperdíveis. No período da manhã, o Circuito Paulista de Hip Hop segue formando gerações com o ciclo de oficinas Hip Hop Kids na Wise Madness. Manhã de muita energia com as crianças e adolescentes vivendo uma verdadeira imersão nos cinco elementos da cultura — rap, DJ, breaking, graffiti e conhecimento — aprendendo na prática o poder da arte como ferramenta de expressão, identidade e transformação social.
Quando a noite cair, é hora dos toca-discos entrarem na pista do Bar Voodoo. O Encontro de DJs promete ser uma verdadeira guerra de beats, onde cada DJ sobe ao palco para mostrar técnica, ritmo e estilo, transformando a pista numa explosão de energia e dança. Nas pick-ups, quem comanda a vibração são DJ Ding, DJ Fox e DJ Beat Track (Botucatu), três mestres do som que representam o coração pulsante do movimento. Entre scratchs, viradas e batidas pesadas, o público vai sentir o que é a essência do Hip Hop em sua forma mais pura: música, atitude e conexão.
Sábado (18)
No sábado, a partir das 14h, a Flash Ramp sediará o Campeonato de Skate – Best Trick. Crianças, adultos e profissionais mostrarão manobras radicais ao som de DJs convidados, unindo esporte, música e energia do público em uma experiência que celebra o espírito do Hip Hop.
A programação ainda traz o Pocket Show da revelação trap bauruense Edy Marinho (@edmarinhoo), que promete agitar a pista com sua energia e flow autêntico, colocando a nova geração do trap de Bauru no centro das atenções.
Paralelamente, a Batalha Regional de Rima reúne MCs da cidade e da região, incluindo Youngui MC (@younguimc), referência nacional no freestyle com mais de 300 títulos e finalista do Duelo Nacional de MCs. Com técnica, presença de palco e autenticidade, Youngui transforma vivências da periferia em rimas afiadas, inspirando jovens e fortalecendo a cena do rap brasileiro. Os vencedores da batalha recebem premiação em dinheiro: R$ 250, R$ 150 e R$ 100. Um dia inteiro de adrenalina, criatividade e conexão com a cultura Hip Hop, aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita.
Domingo (19)
O domingo marca o grande encerramento da Semana do Hip Hop Origens / Circuito Paulista de Hip Hop no Vila rondon - (Bauru, SP), com programação intensa, gratuita e aberta a todos os públicos. O evento celebra a cultura urbana em todas as suas formas, reunindo música, poesia, dança, skate, graffiti e a PeriFeirinha, feira criativa que conecta artistas, produtores e comunidade, fortalecendo o protagonismo cultural local.
Entre as atrações confirmadas estão nomes que representam diferentes gerações do Hip Hop: Xis (@xisoficial), referência nacional com décadas de carreira e parcerias históricas, incluindo Cássia Eller; Afro-X (@afroxoficial), pioneiro do rap brasileiro e conhecido por letras de resistência e superação; o lendário grupo Realidade Cruel (@realidadecruelrap), apresentando clássicos no palco mais importante do interior paulista; Jovem MK (@jovem_mk), destaque da nova geração, trazendo energia trap/drill, hits como Favelinha, o álbum Meu Karma (2024) e premiações como Grammy Latino e Clio Awards; MayKaveli (@maykaveli), que mistura Hip-Hop e R&B, transformando sentimentos em música e experiências em poesia, com presença de palco intensa e emotiva; Marie Maresia (@mariemaresia), rapper, poetisa, produtora cultural, coralista, cantora e militante, com trajetória marcada por projetos sociais e ativismo; Amaranta (@amaranta.014), MC, poetisa, produtora independente, arte-educadora e trancista, integrante da crew Crias Ativas, chegando com seu lançamento “Autoestima”, que traz resistência, vivência periférica e força feminina através da palavra.
O dia será repleto de atrações e intervenções de graffiti ao vivo e o Cypher de Breaking tá chegando com tudo!
A PeriFeirinha complementa a experiência, reunindo produtores e artistas da quebrada, criando um ambiente único de criação, troca e celebração da cultura Hip Hop.
Quarta-feira (15/10)
- Hip Hop Kids – Manhã, com Wise Madness e Octávio Rasi
- Batalha de Tags / Troca de Folinha – 19h
- Exposição: Pressão e Traço – Godie
Local: Loja Salve – Galeria Via Fratelli (Av. Rodrigues Alves, 7-30 – Loja 123, Centro, Bauru/SP)
Quinta-feira (16/10)
- Hip Hop Kids – Manhã – Casa do Garoto
- Hip Hop Kids – Tarde – Instituto São Cristóvão
- Rap Hour – Lançamento do documentário De Lá pra Cá: 15 Anos de História
- Slam Mentes Livres – 19h
Local: Teatro Municipal de Bauru
Sexta-feira (17/10)
- Hip Hop Kids – Manhã – Wise Madness (Nova Esperança)
- Hip Hop Kids – Tarde – Casa do Garoto
- Encontro dos DJs – 20h às 22h (entrada gratuita) | após as 22h: R$ 10,00
Local: Voodoo Lounge Pub – Rua Antônio Alves, 34-61, Bauru/SP
Sábado (18/10)
- Campeonato de Skate – 15h
- Batalha Regional de Rima – 19h
Local: Flash Ramp Park – Av. Rodrigues Alves, 5-55, Piso 3, Centro, Bauru/SP
Domingo (19/10)
- Shows
- Perifeirinha
- Encontro de Graffiti
- Cypher de Breaking
Local: Villa Rondon – Rua João Baptista Garcia Filho, nº 182, Jd. Contorno, Bauru/SP
O Circuito Paulista de Hip Hop/ Semana do Hip Hop Origens é uma realização do Instituto Acesso Popular em parceria apoio do Mandato da Deputada Estadual Márcia Lia, Meire Silva, Governo do Estado de São Paulo e tem o apoio do Coletivo Pic Favela e da Prefeitura de Bauru.