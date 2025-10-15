Bauru vira palco do Hip Hop paulista; VÍDEO

Sexta-feira (17)

A sexta-feira a Semana Hip Hop Origens chega com uma energia única, unindo formação, cultura e celebração em dois momentos imperdíveis. No período da manhã, o Circuito Paulista de Hip Hop segue formando gerações com o ciclo de oficinas Hip Hop Kids na Wise Madness. Manhã de muita energia com as crianças e adolescentes vivendo uma verdadeira imersão nos cinco elementos da cultura — rap, DJ, breaking, graffiti e conhecimento — aprendendo na prática o poder da arte como ferramenta de expressão, identidade e transformação social.

Quando a noite cair, é hora dos toca-discos entrarem na pista do Bar Voodoo. O Encontro de DJs promete ser uma verdadeira guerra de beats, onde cada DJ sobe ao palco para mostrar técnica, ritmo e estilo, transformando a pista numa explosão de energia e dança. Nas pick-ups, quem comanda a vibração são DJ Ding, DJ Fox e DJ Beat Track (Botucatu), três mestres do som que representam o coração pulsante do movimento. Entre scratchs, viradas e batidas pesadas, o público vai sentir o que é a essência do Hip Hop em sua forma mais pura: música, atitude e conexão.