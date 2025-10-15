“Não posso, tenho aulas!”

A canção “Pescador de ilusões” entoada pelo Rappa define bem ou razoavelmente bem o que é ser professor! “Valeu a pena, valeu a pena … sem final final, valeu a pena … valeu a pena“.
Nas entrevistas que li ou ouvi, sejam de jogadores, cantores, atores, artistas em geral , todos dizem que copiaram alguém, que se inspiraram em alguém! Falo por mim, nunca pensei em ser professor, queria ser radialista de futebol, queria ser o Osmar Santos, o Fiori Gigliotti, nunca imaginei lecionar aulas!
Em 1986, prestei o vestibular de Rádio e TV, a Unesp ainda era UB (Universidade de Bauru) e o curso foi cancelado, pois havia dezessete inscritos para cinquenta vagas! Um grande amigo, inesquecível, o Waldemir, “Miro“ Belini me disse que faria Geografia na Fafil e me chamou para estudar com ele e me sugeriu Letras! Havia ficado quatro anos sem estudar, entrei na Fafil, hoje Unisagrado, me apaixonei pela faculdade, as irmãs me proporcionaram uma bolsa para estudos. Gratidão eterna a essa instituição!
Em um determinado vestibular, acho que da Fuvest, apareceu um anjo chamado Gilberto Aparecido dos Santos, nome mais propício não existe para um “milagre“, ele me perguntou o que eu fazia na faculdade, respondi que cursava Letras e ele me chamou para fazer um teste no Curso e Colégio Interativo! Minha vida mudou demais, fui mal na aula teste, mas me chamaram para “dar algumas aulas na chamada, à época, quinta série! Apaixonei-me, era aquilo, ser professor, a comunicação não tem preço, a interação com alunos é dádiva!
Como outros no passado, ganhei um ídolo, eu queria ser o Giba de Literatura e, ao assistir suas aulas, mais eu queria sê-lo! Ele me ensinou demais e, um dia, vaticinou: ”Escolha: ou Literatura, ou Redação ou Gramática”. Escolhi a última e tal opção nunca me deixou sem aulas! Muito obrigado, Gilberto “Giba“! Skowa , cantor e líder da banda A Máfia, a quem tive o prazer de conhecer em 2022 no Terminal Barra Funda, foi um músico espetacular, faleceu ano passado! Ele tinha uma música que dizia: “ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo … “
Parafraseio o mestre de Trio Mocotó, Premeditando o Breque, Gang 90 e outros: “ ele é o professor da professora do professor da professora do professor da professora!“
Todos tivemos professores e professoras para sermos professores, se não há reconhecimento profissional e salarial por parte dos externos, seguimos fortes com o que somos internos, sim, vivemos o interno, algo que somente nossa mente só sente!
Feliz Dia dos Professores e Professoras! Somos, não estamos, seremos, se temos futuro? Não sei, só sei que temos passado, seja perfeito ou imperfeito, de presente a melhor profissão na procissão da confissão!
Muito obrigado! Sou Professor!