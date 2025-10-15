“Não posso, tenho aulas!”

A canção “Pescador de ilusões” entoada pelo Rappa define bem ou razoavelmente bem o que é ser professor! “Valeu a pena, valeu a pena … sem final final, valeu a pena … valeu a pena“.

Nas entrevistas que li ou ouvi, sejam de jogadores, cantores, atores, artistas em geral , todos dizem que copiaram alguém, que se inspiraram em alguém! Falo por mim, nunca pensei em ser professor, queria ser radialista de futebol, queria ser o Osmar Santos, o Fiori Gigliotti, nunca imaginei lecionar aulas!

Em 1986, prestei o vestibular de Rádio e TV, a Unesp ainda era UB (Universidade de Bauru) e o curso foi cancelado, pois havia dezessete inscritos para cinquenta vagas! Um grande amigo, inesquecível, o Waldemir, “Miro“ Belini me disse que faria Geografia na Fafil e me chamou para estudar com ele e me sugeriu Letras! Havia ficado quatro anos sem estudar, entrei na Fafil, hoje Unisagrado, me apaixonei pela faculdade, as irmãs me proporcionaram uma bolsa para estudos. Gratidão eterna a essa instituição!