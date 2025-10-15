A música como alavanca de transformação

O noticiário, em geral, tem estado carregado de um tom negativo e melancólico. Guerras, criminalidade, violência urbana, política antiética ou amoral, crise econômica, muita crispação e ausência de diálogo. O mundo está complicado. É um fato.

No entanto, existem muitas coisas boas acontecendo. Generosidade concreta. Heroísmo anônimo. Iniciativas que desaparecem no caudal de uma informação que privilegia o avesso da natureza humana.

Nesta coluna, amigo leitor, nadarei contra a corrente. Darei nome e rosto a uma iniciativa fantástica: a Orquestra Criança Cidadã. Trata-se de uma história real de inclusão social pela música, que já transformou centenas de vidas e segue sendo um farol de esperança em tempos sombrios.

A Orquestra Criança Cidadã nasceu em 2006, no Recife, idealizada pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, em parceria com o maestro Cussy de Almeida (1936–2010) e com o desembargador Nildo Nery dos Santos (1934–2018). A ideia era simples e poderosa: usar a música como ferramenta para mudar destinos e resgatar crianças e adolescentes de realidades marcadas por vulnerabilidade, pobreza e falta de oportunidades.