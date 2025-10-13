Roupa Nova emocionou o público com clássicos em Bauru

Uma noite de pura emoção e nostalgia marcou o sábado (11) em Bauru. O grupo Roupa Nova subiu ao palco do Garden Eventos (antigo Sagae) às 23h, com a turnê Simplesmente Roupa Nova, levando o público a uma verdadeira viagem pelas últimas quatro décadas da música brasileira.

Com um repertório repleto de sucessos, como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim”, “Linda Demais” e “A Viagem”, o show conquistou fãs de todas as idades. As canções, que marcaram gerações, foram acompanhadas em coro por uma plateia emocionada.

Após a bem-sucedida turnê comemorativa “Roupa Nova – 40 anos”, o grupo apostou agora em um formato mais intimista e interativo, com arranjos renovados e uma proximidade maior com o público — sem deixar de lado a excelência vocal e instrumental que consagrou a banda ao longo de sua trajetória.