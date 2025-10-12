Lacuna entre longevidade e ser saudável é desafio neste século

A lacuna entre longevidade e vida saudável é um dos maiores desafios da saúde no século 21, aponta relatório inédito do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

O documento reúne os dados mais recentes publicados que relacionam o intervalo entre o tempo total de vida e o período vivido sem doenças incapacitantes e aponta que, caso não haja mudanças estruturais, a disparidade colocará em risco a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

O instituto aponta que, no cenário global, essa lacuna já é de 9,6 anos e pode chegar a 16 anos até 2035, de acordo com dados publicados na revista Jama Network Open em 2024. Quanto maior esse intervalo de tempo, maior é o prejuízo à sustentabilidade do setor.