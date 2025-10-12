Dos pés à cabeça

Cuidar da saúde dos pés é mais do que uma questão estética. Essa base que sustenta todo o nosso corpo tem impacto direto na postura, na mobilidade e na prevenção de dores em joelhos, quadris e coluna. Negligenciar os pés pode desencadear uma reação em cadeia que vai nos causar uma série de problemas, de acordo com informações da Agência Einstein.

Cada pé concentra uma engenharia própria: 26 ossos, 33 articulações e cerca de 20 músculos internos, além de outros externos que ajudam no movimento e na sustentação. Os arcos funcionam como amortecedores naturais, absorvendo impactos e dando impulso a cada passo. Os dedos, por sua vez, garantem equilíbrio e firmeza.

"Mais de 25% dos ossos do corpo humano estão nos pés, que formam três arcos: medial, lateral e transverso. Eles são responsáveis por amortecer impactos e transmitir a força necessária para a locomoção. Qualquer desajuste nessa base pode comprometer a postura e gerar dores em outras articulações, como joelhos e quadris", explica o fisioterapeuta Felipe Cassiano Campos, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Einstein Hospital Israelita.