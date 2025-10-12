É possível ter qualquer animal em casa?

Todo mundo tem ou conhece alguém que tem um ou mais animais de estimação, sendo que os mais comuns são os gatos e os cachorros. Além disso, algumas pessoas têm outras espécies, como peixes e pássaros. As opções de pets vão muito além disso. Inclusive a própria legislação de meio ambiente discorre sobre as definições que o animal precisa cumprir para ser considerado assim juridicamente. 50 animais são considerados de estimação no Brasil.

A definição do Ibama vai desde bichinhos menos comuns, mas ainda bastante vistos, como coelho e hamster, até opções mais inusitadas como abelhas e escargots.

São eles: abelha, alpaca, avestruz, bicho-da-seda, búfalo, cabra, cachorro, calopsita, camelo, camundongo, canário-do-reino ou canário-belga, cavalo, chinchila, cisne-negro, cobaia ou porquinho-da-india, codorna-chinesa, coelho, diamante-de-gould, diamante-mandarim, dromedário, escargot, faisão-de-coleira, gado bovino, gado zebuino, galinha, galinha-d'angola, ganso, ganso-canadense, ganso-do-nilo, gato, hamster, jumento, lhama, manon, marreco, minhoca, ovelha, pato-carolina, pato-mandarim, pavão, perdiz-chucar, periquito-australiano, peru, phaeton, pomba-diamante, pombo-doméstico, porco, ratazana, rato e tadorna.