Banheiros com metais sanitários foscos e em cores naturais

Os banheiros projetados para 2025 focam em bem-estar e sofisticação, com tendências que incluem metais sanitários foscos e em cores naturais, como preto e bronze envelhecido, revestimentos com texturas naturais (pedras, madeiras) e cores terrosas, além de boxes com vidros minimalistas e a volta do design retrô em peças restauradas.

A tecnologia embarcada em espelhos e chuveiros, a iluminação inteligente e o uso de plantas completam a experiência sensorial do espaço.

CORES E MATERIAIS

Cores terrosas e pastéis como bege, verde sálvia e tons de terracota trazem aconchego e são usadas em revestimentos e móveis.