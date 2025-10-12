Banheiros com metais sanitários foscos e em cores naturais

Os banheiros projetados para 2025 focam em bem-estar e sofisticação, com tendências que incluem metais sanitários foscos e em cores naturais, como preto e bronze envelhecido, revestimentos com texturas naturais (pedras, madeiras) e cores terrosas, além de boxes com vidros minimalistas e a volta do design retrô em peças restauradas.
A tecnologia embarcada em espelhos e chuveiros, a iluminação inteligente e o uso de plantas completam a experiência sensorial do espaço.
CORES E MATERIAIS
Cores terrosas e pastéis como bege, verde sálvia e tons de terracota trazem aconchego e são usadas em revestimentos e móveis.
Metais com acabamentos foscos em preto, cinza e bronze envelhecido, além de dourado suave, predominam em torneiras e acessórios.
Pedras naturais e madeiras como mármore nacional, quartzo e teca são usadas em bancadas e pisos, agregando elegância.
Revestimentos com texturas, incluindo ladrilho hidráulico e o retorno dos pavés, oferecem um toque tátil e visualmente interessante.
DESING E FUNCIONALIDADE
Banheiros como spas: e espaços de bem-estar é uma forte tendência, com o uso de materiais naturais, banheiras de imersão e iluminação ajustável.
Boxes com perfis minimalistas: em vidro transparente ou canelado criam ambientes mais amplos e elegantes.
Móveis suspensos e soluções compactas: otimizam o espaço, trazendo mais leveza ao ambiente.
O design retrô: retorna, misturando peças antigas restauradas com elementos modernos para um visual único.
ELEMENTOS DECORATIVOS
As plantas trazem cor, vida e renovam o ar, complementando a atmosfera natural do ambiente. Já obras de arte e elementos artesanais são usados para adicionar personalidade ao espaço. Os papéis de parede temáticos (botânicos) e com estampas coloridas são uma forma de valorizar uma parede específica.
TECNOLOGIA ALIADA À SUSTENTABILIDADE
Espelhos com tecnologia integrada: incluem desembaçador, iluminação touch e conectividade Bluetooth.
Chuveiros com cromoterapia e sistemas de som integrados: oferecem uma experiência sensorial mais completa.
Torneiras com sensor: para economia de água e misturadores monocomando com visor de temperatura se destacam.
Vasos sanitários suspensos e com tecnologia embutida: reforçam a sensação futurista e moderna do banheiro.