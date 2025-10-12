Flashback Tribute celebra ícones da música pop em Bauru

Imagine reunir, em uma única noite, as vozes que marcaram gerações inteiras ao redor do mundo. Essa é a proposta do espetáculo "Flashback Tribute - As Vozes do Mundo", que chega ao palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes de Alves Neves', em Bauru, na próxima quinta-feira (16), às 20h. Mais que um show, o público será convidado a embarcar numa verdadeira viagem no tempo, revivendo sucessos que atravessam décadas e fronteiras.
Com um repertório impecável, o espetáculo presta homenagem a nomes lendários como Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, ABBA, Prince, Cyndi Lauper, Boney M, Tina Charles, Barbra Streisand, Andrea Bocelli, Double You, Erasure, Tears For Fears, Kool & The Gang, entre outros. Clássicos de trilhas sonoras marcantes como Grease e Time of My Life também ganham vida no palco.
A banda Flashback Tribute é conhecida pelo diferencial de fazer uma interpretação única, na personalidade musical do grupo, que imprime sua marca enquanto respeita os arranjos originais. "Não somos uma banda tributo a um artista específico. O que fazemos é uma homenagem aos grandes nomes da música pop mundial, com muito respeito, pesquisa e paixão", explica Klebão Jhones, responsável pela direção musical do show.
A seleção das músicas foi feita com cuidado, escolhendo os sucessos que se encaixam naturalmente nos timbres dos intérpretes. A montagem exigiu meses de ensaios, testes de vocalistas, arranjos refinados e muita dedicação. Tudo para entregar ao público uma noite repleta de emoção, energia e nostalgia.
O espetáculo, com banda ao vivo, intérpretes e figurinos especiais, é indicado para as pessoas acima de 10 anos e promete momentos inesquecíveis com grandes interpretações, solos surpreendentes e algumas surpresas ao longo da apresentação.
Além de Bauru, a turnê do final de semana também passará por Botucatu e Marília, reforçando o carinho que a banda tem pelas cidades do Interior paulista. "Bauru é especial para nós. Já temos uma história com a cidade e com a região. Por isso, escolhemos abrir esse fim de semana por aqui", comenta a produção.
A realização é da F & J Produções, com produção local da Ferreira Eventos Culturais, parceira de longa data da banda. "O Wagner Ferreira e sua equipe sempre nos receberam com muito profissionalismo e carinho. Isso faz toda a diferença", ressalta a produção.
O evento conta com apoio cultural de Intercity Bauru, Social Bauru, Pizza 430° Napoletana e Baby Buffalo Churrascaria, além da promoção do JC/JCNET e da rádio 94 FM.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo no site www.megabilheteria.com e na Loja Roth (Rua Getúlio Vargas, 2-10). Os valores são: R$ 80 (inteira) , R$ 40 (meia - entrada válida para estudantes, professores da rede pública, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhantes), clientes Unimed com cartão pagam R$ 50. Mais informações: (14) 99833-6199.