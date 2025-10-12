Flashback Tribute celebra ícones da música pop em Bauru

Imagine reunir, em uma única noite, as vozes que marcaram gerações inteiras ao redor do mundo. Essa é a proposta do espetáculo "Flashback Tribute - As Vozes do Mundo", que chega ao palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes de Alves Neves', em Bauru, na próxima quinta-feira (16), às 20h. Mais que um show, o público será convidado a embarcar numa verdadeira viagem no tempo, revivendo sucessos que atravessam décadas e fronteiras.

Com um repertório impecável, o espetáculo presta homenagem a nomes lendários como Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, ABBA, Prince, Cyndi Lauper, Boney M, Tina Charles, Barbra Streisand, Andrea Bocelli, Double You, Erasure, Tears For Fears, Kool & The Gang, entre outros. Clássicos de trilhas sonoras marcantes como Grease e Time of My Life também ganham vida no palco.

A banda Flashback Tribute é conhecida pelo diferencial de fazer uma interpretação única, na personalidade musical do grupo, que imprime sua marca enquanto respeita os arranjos originais. "Não somos uma banda tributo a um artista específico. O que fazemos é uma homenagem aos grandes nomes da música pop mundial, com muito respeito, pesquisa e paixão", explica Klebão Jhones, responsável pela direção musical do show.