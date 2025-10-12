Com o crescente interesse de turistas pelo estado do Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) na capital Belém em novembro, empresários da floresta criaram um roteiro pela Ilha do Combu.

Na Ilha do Combu, em Belém, você pode saborear o tradicional chocolate artesanal da Dona Nena, explorar a natureza amazônica com banho de rio, visitar os restaurantes à beira d'água e conhecer o processo de produção do açaí. Para chegar, pegue um barco no Terminal Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel.

Segundo o coordenador do Comitê de Turismo Sustentável da Ilha do Combu, Mário Carvalho, a rota foi criada com o objetivo de aumentar a permanência do turismo já existente na região, mas que tem uma tendência de duração de algumas horas.