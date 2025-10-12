Brasil, país dos 'Steve' — O novo filme de Cillian Murphy

O filme "Steve" (2025) não é apenas a história de um professor, é um mergulho vertiginoso na mente de quem vive a escola, não apenas trabalha nela.

A câmera treme, gira, acelera: tontura que não é mero efeito visual, mas metáfora vívida da agitação incessante de salas de aula lotadas, do ruído, da pressão constante contra o corpo e a mente.

Steve, medicado, fragilizado — como incontáveis professores do Brasil —, afirma que seu trabalho é "baseado em um modelo da Finlândia", e essa fala não é só casualidade: a utopia finlandesa, onde os professores são amados e admirados, torna-se contraste cruel com a realidade do filme, com a realidade brasileira.