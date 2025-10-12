Escolas e a 'Fábrica de Desânimos' no Brasil

O Brasil, esse país que vive de aplaudir slogans e ignorar realidades, conseguiu mais uma proeza: transformou o professor em uma espécie em extinção, não pela idade ou pela inteligência, mas pela desistência. Segundo a mais recente pesquisa Talis, divulgada pela OCDE, apenas 14% dos professores brasileiros sentem que sua profissão é valorizada pela sociedade.

O resto, a esmagadora maioria, deve estar tentando lembrar o que é "valorização", essa palavra que, no vocabulário nacional, ficou mais teórica que a própria pedagogia.

E não se diga que é falta de aviso. Há anos os números gritam o que o governo cochicha que "o investimento em educação", no Brasil, "vem caindo como moral de adolescente em festa errada". Enquanto os países ricos aumentam seus gastos, nós diminuímos os nossos.