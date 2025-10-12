Segurança em espaço público

A segurança da população em espaços públicos é um tema de grande relevância para qualquer município que preze pelo bem-estar coletivo.

A avenida Getúlio Vargas, em Bauru, é tradicionalmente um espaço de convivência familiar, especialmente aos domingos pela manhã, quando crianças, jovens e adultos utilizam o local para atividades de lazer, prática esportiva e encontros comunitários.

Entretanto, tenho observado com preocupação a presença de cães da raça pitbull sendo conduzidos para passeios nesse período. Embora se reconheça que todo animal, independentemente da raça, mereça cuidados e respeito, não se pode ignorar que a legislação municipal em vigor — Lei nº 4.430/1999 — determina que cães classificados como ferozes só podem circular em vias públicas com o uso obrigatório de guia e focinheira, sob pena de apreensão do animal e multa de R$ 1.000,00, valor que dobra em caso de reincidência.