Segurança em espaço público

A segurança da população em espaços públicos é um tema de grande relevância para qualquer município que preze pelo bem-estar coletivo.
A avenida Getúlio Vargas, em Bauru, é tradicionalmente um espaço de convivência familiar, especialmente aos domingos pela manhã, quando crianças, jovens e adultos utilizam o local para atividades de lazer, prática esportiva e encontros comunitários.
Entretanto, tenho observado com preocupação a presença de cães da raça pitbull sendo conduzidos para passeios nesse período. Embora se reconheça que todo animal, independentemente da raça, mereça cuidados e respeito, não se pode ignorar que a legislação municipal em vigor — Lei nº 4.430/1999 — determina que cães classificados como ferozes só podem circular em vias públicas com o uso obrigatório de guia e focinheira, sob pena de apreensão do animal e multa de R$ 1.000,00, valor que dobra em caso de reincidência.
O tema ganha ainda mais relevância diante do episódio recente em nossa cidade, divulgado pelo Jornal da Cidade, no Núcleo Gasparini, em que um idoso de 69 anos sofreu graves ferimentos após ser atacado por um pitbull, fato que causou grande comoção e evidenciou os riscos que a omissão de cautela na guarda desses animais pode trazer à comunidade.
Diante disso, venho, por meio desta coluna, solicitar às autoridades municipais que intensifiquem a fiscalização aos domingos pela manhã na avenida Getúlio Vargas, de modo a garantir o cumprimento da legislação e preservar a integridade física da população que frequenta o local.
Também que proprietários de cães de grande porte tomem os cuidados necessários em vias públicas, para manter a segurança das famílias que estão aproveitando seu momento de lazer.
Certo da atenção das autoridades competentes e da relevância deste tema para a comunidade bauruense, agradeço pela oportunidade de manifestar esta preocupação.