No canal da mancha

Em 25/4/2007, o piloto inglês Ray Bowyer viu dois grandes ufos. O avião de passageiros estava entre Southhampton e a ilha de Alderney. Bowyer achou inicialmente que era uma luz amarela brilha nte, reflexo do sol sobre uma estufa comercial (= produção de tomates). Pelo binóculo verificou que o objeto tinha a forma de um charuto. Conforme ia se aproximando viu um segundo ufo.

Ficou espantado, mas muito curioso. Um ia para o farol de Casquettes e o outro para Guernsey. O evento durou 15 minutos. Não houve interrupção em qualquer dos instrumentos do avião. As comunicações pelo rádio não foram afetadas. Após o pouso Bowyer fez relatório à autoridade de aviação civil (Ministério da Defesa Britânico).

O fato consta no livro: "UFOs - Militares, Pilotos e o Governo abrem o jogo" (2010) da jornalista investigativa americana Leslie Kean. Ela declarou que: "o assunto óvnis é tão não ortodoxo, que mesmo uma abordagem franca e racional pode parecer que se está cruzando uma linha para um território questionável. Fiz o melhor que pude para manter clara, lógica e bem documentada toda essa informação". Segundo Neal Lane, PhD, da Universidade Rice, "...Leslie encontrou um caminho sério entre as visões extremas dos teóricos da conspiração, de um lado, e as dos "negadores", de outro. Um livro instigante, fascinante..."