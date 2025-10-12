Dia do Compositor

Quero homenagear nossos compositores, que tiveram o dia 7 de outubro a eles dedicado.

Homenagem mais do que merecida, haja vista a qualidade dos mesmos, em vários ritmos e épocas, começando pela velha guarda, como Evaldo Gouveia e Jair Amorim, os preferidos dos grandes Altemar Dutra e Nelson Gonçalves.

Temos o inesquecível Cartola, Donga, Sérgio Bittencourt, mais atuais Ivan Lins e o meu ídolo Chico Buarque. Não esqueçamos de Altamiro Carrilho e seus lindos chorinhos, como ¨Pedacinho do céu¨.