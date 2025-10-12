Dia do Compositor

Quero homenagear nossos compositores, que tiveram o dia 7 de outubro a eles dedicado.
Homenagem mais do que merecida, haja vista a qualidade dos mesmos, em vários ritmos e épocas, começando pela velha guarda, como Evaldo Gouveia e Jair Amorim, os preferidos dos grandes Altemar Dutra e Nelson Gonçalves.
Temos o inesquecível Cartola, Donga, Sérgio Bittencourt, mais atuais Ivan Lins e o meu ídolo Chico Buarque. Não esqueçamos de Altamiro Carrilho e seus lindos chorinhos, como ¨Pedacinho do céu¨.
Nosso País deve se orgulhar sempre dos brasileiros compositores...
Tom Jobim, Toquinho, que se apresentou sábado passado no Altas Horas, do Serginho Groisman, que com Vinicius de Moraes compôs lindíssimas canções, e mais recente a música "O caderno", verdadeira obra-prima...
Essa homenagem é mais do que merecida; e não posso esquecer Martinho da Vila, o grande Milton Nascimento, Flávio Venturini com seu Clube da Esquina, João Gilberto, João Bosco...
Eles merecem essa homenagem e que jamais cairão no esquecimento dos apreciadores da boa música.