Palmeiras supera desfalques, goleia o Juventude e abre vantagem

O Palmeiras abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado (11) ao golear o Juventude, por 4 a 1, em duelo atrasado da 12ª rodada. A equipe de Abel Ferreira superou os diversos desfalques e contou com gols de Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson para vencer no Allianz Parque. Rodrigo Sam fez o único do time de Caixas do Sul.
Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na ponta, com 58 pontos e fica a três de distância do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro. O Juventude, por sua vez, se mantém na 19ª posição, com 23 pontos.
Palmeiras e Juventude protagonizaram um início de primeiro tempo movimentado no Allianz Parque. A equipe visitante arriscou a primeira logo no início, mas Marcelo Hermes mandou longe do gol de Weverton. Jogando em casa, o Verdão foi impondo seu jogo e teve chegadas perigosas ao gol de Jandrei.
Aos 12 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor do Palmeiras em uma disputa entre Felipe Anderson e Abner, mas anulou a marcação depois de revisar no VAR. Com 17 no relógio, Fuchs levantou a bola na área, Bruno Rodrigues dominou e passou para Piquerez, que bateu cruzado e obrigou Jandrei a espalmar. Na sequência, Mauricio tentou da entrada da área, nas mãos do goleiro. Aos 22, Mauricio ficou com a sobra na entrada da área e mandou fraco em cima de Jandrei.
O Palmeiras foi premiado com a insistência aos 26 minutos, quando abriu o placar. Felipe Anderson recuperou a bola no ataque após rebatida. Ele bateu para o gol, mas a bola carimbou o zagueiro do Juventude. Raphael Veiga aproveitou o rebote, dominou e soltou a pancada para colocar o Palmeiras em vantagem. Murilo e Mauricio tentaram e pararam em Jandrei.
Antes do intervalo, Bruno Rodrigues, que teve sua primeira chance como titular após duas graves lesões no joelho. Felipe Anderson cruzou na área, Murilo ajeitou de cabeça para o camisa 11, que completou para o gol. Jandrei deixou a bola escapar e viu o Verdão ampliar.
O Palmeiras não deu tempo do Juventude reagir e ampliou o placar aos três minutos do segundo tempo. Mauricio acionou Veiga, que cruzou na área, na cabeça de Bruno Fuchs. O zagueiro apareceu livre e desviou para o fundo do gol. Aos 10, Veiga deu bom lançamento para Mauricio, que recebeu na direta e passou para Felipe Anderson concluir para o gol e ampliar a goleada.
Aos 30, o Juventude diminuiu. Nenê cobrou falta na área e Rodrigo Sam subiu antes de Weverton e mandou para o fundo do gol. Pouco depois, Luighi teve a chance de fazer mais um após contra-ataque, mas parou no goleiro.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Público: 40.407 torcedores
Renda: R$ 3.022.910,00
Cartões amarelos: Micael (Palmeiras); Rodrigo Sam (Juventude)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung
VAR: Rodolpho Toski Marques
Gols
Raphael Veiga, aos 26' do 1°T (Palmeiras)
Bruno Rodrigues, aos 43' do 1°T (Palmeiras)
Bruno Fuchs, aos 3' do 2°T (Palmeiras)
Felipe Anderson, aos 10' do 2°T (Palmeiras)
Rodrigo Sam, aos 30' do 2°T (Juventude)
Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs (Allan), Micael e Murilo; Giay, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Mauricio, Felipe Anderson (Erick Belé) e Piquerez; Raphael Veiga (Jefté) e Bruno Rodrigues (Luighi). Técnico: Abel Ferreira
Juventude: Jandrei; Reginaldo (Rafael Bilu), Abner (Daniel Peixoto), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Igor Formiga e Sforza (Nenê); Ênio (Gabriel Taliari) e Gilberto (Alan Ruschel). Técnico: Thiago Carpini
Próximos jogos
Palmeiras
Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Juventude
Fluminense x Juventude (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)