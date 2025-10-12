12 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MEMÓRIA

Museu Militar expõe peças do seu acervo em colégio de Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Museu Militar em Bauru
Museu Militar em Bauru

O Museu Histórico Militar de Bauru (MHMB) participou da Feira Cultural do Colégio Preve Objetivo de Bauru, através de exposição no sábado (4).  A ação, que foi iniciativa da própria escola, contou com a  exposição de fardas da Aeronáutica, Marinha, Exército Brasileiro, paraquedistas do Exército e fardas norte-americanas.

A apresentação dos objetos integra a área de história da turma do segundo ano do ensino médio, supervisionado pela professora Mariana Bertuzzo.

“O museu tem como objetivo apresentar a história de forma didática e pedagógica, de fácil compreensão para todos os públicos, criando laços e memórias afetivas. Além de preservar, conservar e divulgar o patrimônio cultural e natural de uma comunidade, contando a história da humanidade e da sociedade", cita Jorge Santos, administrador do museu.

Para as escolas interessadas em realizar exposições com acervo do museu em suas localidades é necessário entrar em contato pelo telefone (14) 9 97935518.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários