Museu Militar expõe peças do seu acervo em colégio de Bauru

O Museu Histórico Militar de Bauru (MHMB) participou da Feira Cultural do Colégio Preve Objetivo de Bauru, através de exposição no sábado (4). A ação, que foi iniciativa da própria escola, contou com a exposição de fardas da Aeronáutica, Marinha, Exército Brasileiro, paraquedistas do Exército e fardas norte-americanas.

A apresentação dos objetos integra a área de história da turma do segundo ano do ensino médio, supervisionado pela professora Mariana Bertuzzo.

“O museu tem como objetivo apresentar a história de forma didática e pedagógica, de fácil compreensão para todos os públicos, criando laços e memórias afetivas. Além de preservar, conservar e divulgar o patrimônio cultural e natural de uma comunidade, contando a história da humanidade e da sociedade", cita Jorge Santos, administrador do museu.