Grupo Vocal Bravo se apresenta nesta segunda na USP/Bauru

O Grupo Vocal Bravo convida para o Concerto Vozes Solidárias, uma apresentação especial dedicada à música brasileira de canto coral, nesta segunda (13), às 20h, n Teatro da FOB/USP. O repertório celebra a riqueza e a diversidade, reunindo arranjos que celebram a sonoridade do Brasil, em uma noite marcada pela emoção e pela solidariedade.

Para Guilherme Sementili, participante do Grupo Vocal Bravo, o Concerto Vozes Solidárias é importante para Bauru porque une cultura e solidariedade em um mesmo evento. "Ele valoriza a música brasileira e o canto coral, fortalecendo a cena cultural da cidade e oferecendo ao público uma oportunidade de contato com a arte local. Além disso, ao trocar o ingresso por alimentos para doação, o concerto mostra que a música também pode gerar solidariedade e transformação social. É um momento em que a comunidade se reúne para apreciar a arte e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa”, pondera.

A apresentação tem o objetivo de ser um momento de conexão com o público onde as pessoas se sintam tocadas pelas canções.