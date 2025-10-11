Bauru: ladrão invade centro espírita e tenta levar botijão de gás

Um homem de 38 anos foi preso após pular o muro de um centro espírita, localizado na rua Ezequiel Ramos, em Bauru, e tentar furtar um botijão de gás, em plena tarde da última sexta (10).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares que realizavam policiamento preventivo, por volta das 15h10, foram acionados via Copom, sobre uma ocorrência de furto.
Uma testemunha viu o indiciado pulando o portão do centro espírita e perguntou o que ele faria no local. O ladrão alegou que era morador do imóvel. Depois, a mesma testemunha viu quando o homem tentava deixar o local, levando um botijão de gás, mas não conseguiu porque o botijão ficou enroscado no portão.
A testemunha tentou segurar o ladrão, mas foi ameaçada com uma faca. O homem fugiu e ela acionou a Polícia Militar.
Na quadra 8 da avenida Nações Unidas, a PM abordou um suspeito cujas características físicas e vestimentas eram compatíveis com as descritas pela testemunha. Ele sacou a faca que trazia na cintura para ameaçar os PMs. Foi contido no local com a necessidade do uso de força física e algemado.
O indiciado foi levado ao local do furto e reconhecido pela testemunha. Ele sofreu uma lesão na mão direita ao tentar pular o muro com o botijão.
O homem foi levado à UPA Bela Vista para atendimento médico e o centro espírita, que ficou muito danificado, passou por perícia. Foi dada voz de prisão na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e o indiciado ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.