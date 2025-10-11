Bauru: ladrão invade centro espírita e tenta levar botijão de gás

Um homem de 38 anos foi preso após pular o muro de um centro espírita, localizado na rua Ezequiel Ramos, em Bauru, e tentar furtar um botijão de gás, em plena tarde da última sexta (10).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares que realizavam policiamento preventivo, por volta das 15h10, foram acionados via Copom, sobre uma ocorrência de furto.

Uma testemunha viu o indiciado pulando o portão do centro espírita e perguntou o que ele faria no local. O ladrão alegou que era morador do imóvel. Depois, a mesma testemunha viu quando o homem tentava deixar o local, levando um botijão de gás, mas não conseguiu porque o botijão ficou enroscado no portão.