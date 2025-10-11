Bauru: Baep flagra 2 adolescentes em furto de carro com simulacro

A Polícia Militar, por meio da equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, durante o patrulhamento de ações especiais, na noite de sexta (10), em Bauru, localizou e recuperou um veículo que havia sido furtado, na quadra 10 da rua Saint Martin, poucas horas antes, por dois adolescentes de 17 anos.

A equipe identificou um automóvel VW/Gol no bairro Parque Primavera, ostentando emplacamento que constava como produto de furto, conforme informações transmitidas via Copom. Ao realizar a abordagem, constatou-se que no interior do veículo estavam dois ocupantes.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo. Questionados, os dois adolescentes confessaram ter praticado o furto do automóvel.