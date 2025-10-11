IFSP de Bauru está com vagas abertas para curso em informática

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), câmpus de Bauru, está com processo seletivo aberto até dia 20 de outubro para o ingresso no curso técnico de informática. São oferecidas 40 vagas que abrangem as modalidades de ensino concomitante e subsequente. O curso gratuito tem a duração de 4 semestres sendo realizado no período noturno, com início no primeiro semestre de 2026.
O processo seletivo será realizado através de uma prova objetiva com 30 questões, aplicada dia 7 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site: ifsp.edu.br/ps2026 . A taxa de inscrição para a prova é de R$ 30,00.
Para 2026, o processo seletivo conta com atualizações para ampliar o acesso a inclusão. Entre elas estão a inscrição de treineiros, múltiplas opções de curso, atendimento especializado, ações afirmativas e banca de Heteroidentificação.
A modalidade técnica concomitante é para os alunos que pretendem realizar apenas o curso técnico no instituto, para quem ainda não concluiu o ensino médio é necessário cursá-lo em outra escola. Já a modalidade subsequente é voltada para quem já concluiu o ensino médio, sendo necessário apresentar o certificado de conclusão para se matricular no curso.
“Atualmente, oferecemos apenas o curso de informática. Está é a terceira turma. Mas, para os próximos anos, pretendemos oferecer os cursos técnicos integrados ao ensino médio em informática e mecatrônica. Além do curso de nível superior em engenharia da comunicação,” diz Tiago Boza, docente da instituição.
Para mais informações acesse o site: ifsp.edu.br/estudeaqui