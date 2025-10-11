IFSP de Bauru está com vagas abertas para curso em informática

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), câmpus de Bauru, está com processo seletivo aberto até dia 20 de outubro para o ingresso no curso técnico de informática. São oferecidas 40 vagas que abrangem as modalidades de ensino concomitante e subsequente. O curso gratuito tem a duração de 4 semestres sendo realizado no período noturno, com início no primeiro semestre de 2026.

O processo seletivo será realizado através de uma prova objetiva com 30 questões, aplicada dia 7 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site: ifsp.edu.br/ps2026 . A taxa de inscrição para a prova é de R$ 30,00.

Para 2026, o processo seletivo conta com atualizações para ampliar o acesso a inclusão. Entre elas estão a inscrição de treineiros, múltiplas opções de curso, atendimento especializado, ações afirmativas e banca de Heteroidentificação.