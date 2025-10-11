Richard Leutz  participará do Campeonato Mundial na China

O atleta de Kung Fu Richard Leutz embarca neste domingo (12), para o campeonato mundial na China. A competição bienal programada para ocorrer entre os dias 16 e 20 de outubro na cidade de Emeishan é um dos eventos mais importantes para o esporte.

Neste ano Richard, de 50 anos, foi convidado para integrar o time brasileiro que participará da categoria Jiti (formas em grupo com armas). Está é a segunda participação do atleta no evento, que já esteve presente em 2023 e conquistou o terceiro lugar nas categorias Hongjiaquan (Mãos de Hung Gar) e Shuangdao (Falcão Duplo).

“Um Campeonato Mundial é sempre a competição mais importante para um atleta, o teste mais desafiador. Representar o Brasil diante de tantos países é sempre uma tarefa muito complicada, onde anos de treinamento são postos à prova em pouco mais de um minuto de apresentação em cada categoria. O meu objetivo é subir mais um degrau no podium, embora saiba que é uma grande conquista a ultrapassar,” diz o atleta.