Jogo nº 100 da Arena Paulo Skaf será decisão do Paulista hoje

A estreia da Arena Paulo Skaf foi em um confronto histórico: o Sesi Vôlei Bauru bateu o Gerdau Minas e foi campeão da Supercopa feminina de 2022, o primeiro título nacional da equipe. Quase três anos depois, a arena bauruense receberá seu centésimo jogo (considerando os mandados por Sesi Bauru ou Sesi Vôlei Bauru), na definição do campeão Paulista de 2025 entre Sesi Vôlei Bauru e Paulistano Baruer, neste sábado (11).
A casa do Sesi Vôlei Bauru e do Sesi Bauru recebeu 99 jogos e tem histórico positivo para as duas equipes. De todas as partidas disputadas, os times de Bauru saíram vitoriosos em 68 delas, sendo 41 vitórias do feminino e 27 do masculino. O ginásio foi cenário também de triunfos importantes, como o do Sesi Bauru sobre o Joinville Vôlei na temporada 2023/24 (classificando a equipe de Bauru para a final da Superliga da qual viria a ser campeão), e a classificação histórica do Sesi Vôlei Bauru para a final da Superliga 2024/25, a primeira do projeto após a parceria com o Sesi-SP em 2018.
A final do Campeonato Paulista 2025 será a terceira decisão de título de uma equipe de Bauru na Arena Paulo Skaf. A primeira foi logo na estreia da arena bauruense, com o título da Supercopa 2022. A segunda decisão foi novamente do Sesi Vôlei Bauru, na final do Campeonato Paulista de 2024, conquistado pela equipe de Osasco.
Além das partidas do calendário nacional, a Arena Paulo Skaf também já foi a sede do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes em 2024. No torneio continental, o Sesi Vôlei Bauru foi medalhista de bronze, enfrentando equipes do Brasil, Bolívia, Peru e Uruguai.
A Arena Paulo Skaf já foi ambiente também para outros grandes eventos, como a final da Liga Sesi-SP de Judô, a edição da Copa Brasil de Tênis de Mesa, e os grandes shows do Circuito Todos os Sons do Sesi-SP.
A grande decisão entre Sesi Vôlei Bauru e Paulistano Barueri será neste sábado (11), às 21h30, e tem entrada gratuita, sendo necessário reservar o ingresso previamente pelo Meu Sesi. A reserva de ingressos pode ser feita no link: https://www.sesisp.org.br/evento/64b8a4d6-3dec-4e60-8afb-4e346bf9445d/campeonato-paulista-adulto-de-volei-feminino-2025