Medicina é uma profissão que exige respeito, não atalhos

A criação do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), direcionado a integrantes do MST, transformou-se em uma guerra judicial. De um lado, a Universidade, que aposta neste tipo de modelo para reforçar a inclusão, e do outro, as entidades médicas que apontam as distorções e os riscos institucionais.

Sob o guarda-chuva do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), a iniciativa nasceu com a promessa de democratizar o acesso ao ensino superior para um público historicamente marginalizado. Porém, a forma de ingresso — baseada em redação e carta de recomendação, sem o crivo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) — acende alertas legítimos.

O Brasil construiu, ao longo das últimas décadas, mecanismos de inclusão no ensino superior que dialogam com a universalidade: cotas sociais e raciais, bônus regionais, reserva de vagas para escolas públicas. Todas essas políticas têm em comum um ponto essencial: atuam dentro do sistema de avaliação nacional, garantindo isonomia e credibilidade acadêmica. O caso de Caruaru rompe com essa lógica, criando um filtro paralelo e restritivo, que substitui critérios objetivos por critérios políticos.